Panchina Lazio accelerata su Gattuso | intesa raggiunta e firme attese a breve
La Lazio sta per annunciare il nuovo allenatore, con un’intesa raggiunta con Gennaro Gattuso. L’ex ct dell’Italia è in attesa di firmare il contratto, dopo aver raggiunto l’accordo con la società. La firma è prevista a breve, segnando una svolta importante nel cambio di guida tecnica del club. La società sta completando le procedure per ufficializzare il nuovo allenatore, che prenderà in carico la squadra nelle prossime settimane.
Lazio, svolta in panchina: l’ex ct dell’Italia Gennaro Gattuso vicino alla firma per aprire il nuovo corso biancoceleste. La Lazio sembra ormai pronta a voltare pagina in panchina. Dopo una stagione complicata e con la separazione da Maurizio Sarri sempre più vicina, il club biancoceleste avrebbe deciso di puntare su Gennaro Gattuso per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra le parti sarebbe in arrivo e le firme potrebbero arrivare a breve, segnando l’inizio ufficiale del nuovo progetto. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La scelta di Lotito per il dopo Sarri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Uffizi, raggiunta l’intesa su tutela dell’occupazione e stabilizzazione dei precariNella giornata di oggi è stata raggiunta un’intesa tra le parti coinvolte riguardo ai servizi dei musei statali di Firenze.
Raggiunta l’intesa in Ue sui dazi. “Se gli Usa non rispettano il 15% sull’acciaio possibile stop a intesa”In Europa si è trovato un accordo provvisorio tra i deputati e gli Stati membri per mettere in atto l’accordo commerciale con gli Stati Uniti firmato...
Temi più discussi: Panchina Lazio, ampio casting per il post-Sarri: c'è anche Gattuso; Nuovo allenatore Napoli, Sarri in cima alla lista! Legali al lavoro per rescindere con la Lazio, concorrenza Atalanta; Giuntoli porterà Sarri a Bergamo? L'indiscrezione sul futuro del tecnico della Lazio; Sarri-Atalanta, accelerata decisiva? Pronta offerta fino al 2029.
Calciomercato Lazio, Allegri per la panchina: Lotito valuta il tecnico del Milan https://tinyurl.com/2c7eyjff #calciomercato #CalciomercatoLazio #Lazio #lazioallegri facebook
Lazio, contatti per Gattuso: il casting per la panchinaL'esperienza in Nazionale lo ha riportato sotto i riflettori del calcio italiano, ora potrebbe essere pronto a tornare ad allenare in Serie A. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corrie ... fantacalcio.it
Lazio, Palladino dà disponibilità per approdare sulla panchina biancoceleste: le ultimePalladino è uno dei tanti profili accostati alla panchina della Lazio per il post-Sarri: gli aggiornamenti sull'attuale tecnico dell'Atalanta ... cittaceleste.it