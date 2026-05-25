Panchina Lazio accelerata su Gattuso | intesa raggiunta e firme attese a breve

Notizia in breve

La Lazio sta per annunciare il nuovo allenatore, con un’intesa raggiunta con Gennaro Gattuso. L’ex ct dell’Italia è in attesa di firmare il contratto, dopo aver raggiunto l’accordo con la società. La firma è prevista a breve, segnando una svolta importante nel cambio di guida tecnica del club. La società sta completando le procedure per ufficializzare il nuovo allenatore, che prenderà in carico la squadra nelle prossime settimane.