Nella giornata di oggi è stata raggiunta un’intesa tra le parti coinvolte riguardo ai servizi dei musei statali di Firenze. L’accordo prevede misure per salvaguardare i posti di lavoro esistenti e per stabilizzare i lavoratori precari che operano all’interno delle strutture culturali. La discussione si è conclusa con un documento condiviso che si impegna a garantire continuità e stabilità occupazionale nel settore museale.

Piena salvaguardia del posto di lavoro per tutti i 139 gli aventi diritto e conferma di tutte le condizioni economiche, normative e contrattuali FIRENZE – Un’intesa complessiva sui servizi dei Musei statali fiorentini che tutela i livelli occupazionali e impegna alla stabilizzazione dei lavoratori precari. La vertenza era nata con il cambio di gestione dei servizi museali, avvenuto nell’ambito della Gara Uffizi, da Opera Laboratori Fiorentini al nuovo soggetto concessionario, Rti CoopCulture-Electa Mondadori Esprime soddisfazione il consigliere Fabiani soffermandosi in particolare su un passaggio del testo firmato. “L’intesa – spiega Fabiani...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Uffizi, raggiunta l’intesa su tutela dell’occupazione e stabilizzazione dei precari

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