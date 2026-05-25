Palmisani in Nazionale il Frosinone scrive la storia

Notizia in breve

Il Frosinone Calcio ha annunciato la convocazione di un suo giocatore in Nazionale, segnando un risultato storico per il club. La squadra sta vivendo una stagione da record, con risultati che hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. La convocazione rappresenta un traguardo importante per il club e per il giocatore, che si unisce alla nazionale per le qualificazioni o competizioni ufficiali. La squadra rimane concentrata sui prossimi impegni di campionato, mentre il giocatore si prepara a rappresentare la sua nazione.