La Pianese scrive la storia | è alla fase nazionale dei playoff per la B ora il Lecco per continuare a sognare

La Pianese ha raggiunto la fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B, dopo aver concluso la regular season in modo positivo. La squadra si è guadagnata l’accesso a questa fase e ora affronterà il Lecco con l’obiettivo di proseguire il cammino. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, mentre l’obiettivo della formazione è continuare a competere per la promozione.

Piancastagnaio (Siena), 7 maggio 2026 – Dopo l’eccellente traguardo dello scorso anno (secondo turno dei playoff con eliminazione per mano del Pescara poi promosso in B) la Pianese ha riscritto la storia. I bianconeri di Birindelli con il successo ad Alessandria contro la Juventus Next Gen hanno staccato il pass per la fase nazionale dei playoff dove incontreranno il Lecco, con andata al Comunale domenica alle 20 e ritorno mercoledì sera in Lombardia. Una stagione eccezionale quella degli amiatini sta diventando memorabile visto che logicamente questo traguardo rappresenta il punto più alto di sempre nella storia del club del patron Sani,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pianese scrive la storia: è alla fase nazionale dei playoff per la B, ora il Lecco per continuare a sognare Lunedì da Leoni del 04 maggio 2026 - Potenza: una settimana e saranno Playoff Notizie correlate Bertini e Colombo sbancano il Moccagatta: la Pianese vola nella fase nazionale dei playoffALESSANDRIA – Dopo aver superato l’ostacolo Ternana nel primo turno, la Pianese continua a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva. Calcio a 5, il Forlì vola in finale playoff: sfiderà il Parma per continuare a sognare la serie BLa finale playoff è già fissata per sabato 11 aprile, dopo la pausa pasquale, e si giocherà ancora a Forlì, che potrà contare sul fattore campo Una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Pianese scrive ancora la storia. Alessandria espugnata e fase nazionale conquistata; La Pianese è già ai playoff: Pronti a scrivere la storia; Intervista a Filippo Pagnucco alla vigilia del secondo turno playoff contro la Pianese; Playoff Serie C, i risultati del secondo turno della Fase Girone: il Casarano dilaga contro il Cosenza, impresa della Pianese. La Pianese scrive la storia: è alla fase nazionale dei playoff per la B, ora il Lecco per continuare a sognareDopo il successo contro la Juventus Next Gen Simeoni e compagni se la vedranno con i lombardi, giunti quarti nel girone A. Euforia nel paese amiatino per un risultato clamoroso, il più alto mai raggiu ... lanazione.it La bella favola della Pianese, il team di Piancastagnaio approda ai play off nazionali di serie CLa bella favola della Pianese, il team di Piancastagnaio approda ai play off nazionali di serie C. Sport – Calcio – Il paese amiatino di 3839 abitanti, a pochi km dalla Tuscia è in festa dopo i succes ... tusciaweb.eu Un risultato che rimarrà scritto negli annali. La Pianese centra l’impresa sbancando il “Moccagatta”, casa della Juventus Next Gen, e si regala l’accesso alla fase nazionale dei playoff https://www.canale3.tv/la-pianese-scrive-ancora-la-storia-alessandria-espu - facebook.com facebook