Palma d' Oro allo stile
Al termine della 79esima edizione di un importante festival cinematografico, si sono delineati alcuni titoli e volti che attireranno l’attenzione nei prossimi mesi. Le star presenti e i film premiati o molto discussi durante l’evento sono finiti sotto i riflettori, anticipando le tendenze e le produzioni che continueranno a generare interesse nel pubblico e nell’industria cinematografica. La manifestazione si è conclusa lasciando spazio a discussioni e analisi sui lavori più noti presentati in questa edizione.
T itoli di coda (glamour). Mentre si spengono i riflettori sulla 79esima edizione della kermesse cinematografica più prestigiosa di Francia, emergono le star e i film destinati a far parlare di sé nei mesi a venire. Con Fjord, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026, Renate Reinsve conferma, ad esempio, il suo DNA da fashionista. Trasparenze e volume a Cannes 2026: i look che hanno sfidato il dress code X Presenza fissa sulla Croisette, dove ha sempre trionfato, e nel front row delle sfilate, l’attrice norvegese, già protagonista di Sentimental Value, ama sperimentare e divertirsi. Forme e silhouette ricercate ma essenziali danno forma ad un guardaroba originale nel suo minimalismo, magnetico nella sua originalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Temi più discussi: Festival di Cannes 2026: Fjord di Cristian Mungiu vince la Palma d'oro; Palma d'oro a Mungiu per il film 'Fjord', a Cannes l'eco di guerre e diritti a rischio; Festival di Cannes 2026 tutti i vincitori: la Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu; Cannes, Palma d’oro a Fjord di Cristian Mungiu.
Si è conclusa la 79ª edizione del Festival di Cannes, molto segnata da film politici, drammi sociali e riflessioni sull’identità contemporanea. La Palma d’Oro è andata a Fjord di Cristian Mungiu, regista rumeno già vincitore nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, facebook
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