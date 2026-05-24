“Fjord”: “Un film contro tutti i fondamentalismi”. Una storia che ricorda un po’ quella della “famiglia del bosco”, quella del film del regista romeno Cristian Mungiu, che ottiene il principale riconoscimento al Festival 2026 in una cerimonia di premiazione che si contraddistingue per i tantissimi premi ex aequo Cannes incorona “Fjord” di Cristian Mungiu vincitore della Palma d’Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema. Verdetto deciso dalla giuria presieduta da Park Chan-wook e composta da Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Stellan Skarsgård e Chloé Zhao. In un’edizione.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cannes 79, la Palma d’oro va a “Fjord”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cannes 2026 Palme dOr winner announced at ceremony | NewsX World

Notizie e thread social correlati

Cannes 2026: la Palma d’oro va al dramma Fjord di Cristian Mungiu, trionfo ex-aequo per i registiLa Palma d’oro a Cannes 2026 è stata assegnata al film drammatico “Fjord” di Cristian Mungiu.

‘Fjord’ vince la Palma d’Oro a Cannes, ecco tutti i vincitori di questa 79esima edizioneLa Palma d’Oro della 79ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata al film “Fjord”.

Temi più discussi: A Cannes 79 trionfa il dramma famigliare raccontato dal regista Cristian Mungiu; Cannes 2026, Palma d’Oro a Fjord di Cristian Mungiu; Cannes 79, il cinema che resiste e un palmarès senza grandi libertà; Cannes 79, la corsa per la Palma d'oro. Favorito il giapponese Hamaguchi.

Cannes 79. La Palma d’Oro va a Cristian Mungiu per Fjord artribune.com/arti-performat… #artribune via @artribune di Margherita Bordino x.com

Cannes, Palma d’oro a Fjord di Cristian Mungiu e tanti ex aequoL'universo glamour di Cannes e la realtà del mondo fuori, fra guerre e ineguaglianze, dalla Russia alla Palestina, dal Rwanda ai diritti messi a rischio hanno trovato un costante punto di contatto nel ... unionesarda.it

Cannes 79, giorno 12. Rivince MungiuIl rumeno Cristian Mungiu vince la Palma d’oro, che è la sua seconda, come è accaduto a pochi colleghi negli anni, qualche volta anche a registi mediocri con Bille ... ilgazzettino.it

Peter Jackson ha ricevuto una Palma d'Oro onoraria (il premio Gold di Cannes) al 79° Festival di Cannes il 12 maggio 2026. Ha ricevuto il premio da Elijah Wood reddit