Cannes 2026 zero film italiani per la Palma d’Oro

Al Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio, nessun film italiano figura tra le pellicole in concorso per la Palma d’Oro. La 79ª edizione si svolgerà tra circa due mesi, ma tra i film selezionati non sono presenti produzioni italiane. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, dove alcuni film italiani erano stati protagonisti della competizione.

Nessun film italiano è in lizza per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026. L a 79a edizione della kermesse è in programma dal 12 al 23 maggio. Fino all’ultimo, durante la conferenza stampa ufficiale a Parigi, si è sperato nella presenza in lista di Nanni Moretti con ‘Succederà stanotte’. Il delegato generale Thierry Fremaux ha fatto sapere che è stato svelato il 95% dei film, questo perché alcuni titoli si aggiungeranno la prossima settimana. La giuria del Concorso sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano Park Chan-wook. L’anno scorso a Cannes 2025 a vincere la Palma d’oro era stato il regista iraniano Jafar Panahi per il suo film ‘Un simple accident’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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