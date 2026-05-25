Federico Cinà ha vinto il suo primo match in uno slam, battendo Opelka a Parigi. È il primo nato nel 2007 a raggiungere questo risultato nel circuito maggiore. Con questa vittoria, si unisce a Sinner e Alcaraz come giovani talenti che stanno emergendo nel tennis internazionale, segnando un passo importante nella sua carriera.

Brucia le tappe, Federico Cinà. Il palermitano è diventato il primo classe 2007 a vincere una partita in un torneo dello slam. Come era successo a Jannik Sinner per la classe 2001 e Carlos Alcaraz per la classe 2003. Mica male, per il 19enne allenato da papà Francesco, che sta facendo un lavoro eccezionale, non solo da allenatore ma, soprattutto, da genitore. Lui per primo probabilmente sa che Federico potrebbe essere forse più avanti in classifica (in questo momento è 238, ma ha già guadagnato 44 posizioni dopo la vittoria contro Opelka) e che sarebbe già pronto a fare un certo tipo di gioco, a prendersi più rischi e a “rubare” più... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Pallino" sta diventando grande: Cinà nel solco di Sinner e Alcaraz. A colpi di record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz lucido: “Al 100% Sinner superiore da fondo, sta diventando pericoloso sulla terra. Prego di stare bene”Durante una conferenza stampa, il tennista spagnolo ha commentato la partita appena conclusa, dichiarando di essere lucido e sicuro delle proprie...

La Spagna sta diventando la porta d’ingresso della Cina nell’UeNegli ultimi tempi, si osserva come la Spagna stia assumendo un ruolo sempre più rilevante come punto di accesso della Cina nell’Unione Europea.