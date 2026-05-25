Pallavolo | Genova porta fortuna alla nazionale vittoria nell' Aia Aequilibrium cup
Le azzurre hanno vinto l’Aia Aequilibrium Cup Women Elite al palasport di Genova, battendo la Polonia 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11) nella finalissima di domenica sera, 24 maggio. La partita si è conclusa con un successo deciso al quinto set.
Si chiude con la vittoria delle azzurre l'Aia Aequilibrium Cup Women Elite al palasport di Genova. Decisivo domenica sera, 24 maggio, è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11). Al termine di un match molto combattuto, durato oltre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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