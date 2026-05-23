Italia-Serbia 3-2 esordio vincente per le azzurre nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite

L’Italia femminile ha vinto 3-2 contro la Serbia nell’esordio alla AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, davanti a circa 2500 spettatori. La partita si è conclusa al tie-break, con le azzurre che hanno ottenuto la vittoria.

La nazionale di Julio Velasco supera la Serbia al tie-break davanti ai 2500 tifosi presenti sugli spalti. Decisive Nervini e Omoruyi nel successo in rimonta delle campionesse del mondo. Parte con una vittoria sofferta ma preziosa il cammino dell’Italia femminile nell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite. Le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie-break con i parziali di 25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12. Davanti ai 2500 spettatori presenti, la formazione guidata da Julio Velasco ha mostrato carattere e profondità di roster, rimontando dopo essere finita sotto 2-1 contro una Serbia aggressiva soprattutto a muro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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