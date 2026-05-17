Il grande volley al Palasport di Genova | l' Italia di Velasco si gioca l' AIA AeQuilibrium Cup Women Elite
A Genova si avvicina un evento di grande livello nel mondo della pallavolo femminile. Dal 22 al 24 maggio, il Palasport ospiterà l'edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, un torneo internazionale che vede coinvolta la nazionale italiana guidata da Velasco. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la città, che si prepara ad accogliere squadre provenienti da diversi paesi per tre giorni di competizioni e palpitanti incontri.
La grande pallavolo torna in Liguria: Genova è pronta a ospitare l’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, il torneo internazionale di volley femminile che si disputerà al Palasport dal 22 al 24 maggio. A firmare il torneo è AeQuilibrium, marchio di casa AIA, Premium Partner della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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