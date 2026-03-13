Secondigliano fugge alla vista dei Carabinieri e getta il marsupio | dentro oltre 400 grammi di droga

A Secondigliano, un uomo a bordo di uno scooter è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava accanto a un’auto in sosta. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di scappare e ha lanciato un marsupio. All’interno, sono stati trovati oltre 400 grammi di droga e 420 euro in contanti. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in caserma.

Sorpreso con lo scooter accanto a un’auto in sosta, tenta la fuga ma viene fermato: nel marsupio oltre 400 grammi di droga e 420 euro in contanti.. Via Beato Gaetano Errico, Secondigliano. I Carabinieri della locale stazione girano per le vie del centro quando in lontananza vedono uno scooter accanto ad un’auto in sosta. In sella un uomo con un marsupio a tracolla. La mano è poggiata sullo specchietto retrovisore dell’auto e parla con il conducente. I fari della gazzella sono sempre più vicini, l’uomo se ne accorge. I carabinieri lo riconosco, è un 30enne del posto. L’auto ingrana la prima, il 30enne lascia il motorino a terra e scappa. Corre per le vie del quartiere ma i militari non lo mollano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

