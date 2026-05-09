Gli studenti dell’artistico di Porta Romana guide alla mostra di Rothko

Dal ottobre 2025 a giugno 2026, gli studenti dell’istituto artistico di Porta Romana partecipano a un progetto di formazione che li vede coinvolti come guide alla mostra dedicata a Rothko. Coordinato da due professionisti del Dipartimento Educazione di una fondazione culturale, il percorso prevede circa 60 ore suddivise in incontri settimanali. Gli studenti sono chiamati a approfondire i temi e le opere dell’artista statunitense, preparandosi a condividere le loro conoscenze con il pubblico.

Il progetto, coordinato da Martino Margheri e Azzurra Simoncini del Dipartimento Educazione della Fondazione Palazzo Strozzi, coinvolge gli studenti e le studentesse nel periodo da ottobre 2025 a giugno 2026, per circa 60 ore ore complessive, distribuite in una serie appuntamenti settimanali, in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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