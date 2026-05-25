Nel Wadi Doan, in Yemen, si trova il Palazzo Buqshan, costruito con terra cruda. Le sue pareti di arenaria color ocra si ergono tra le valli, resistendo alle intemperie e al trascorrere degli anni. La struttura si distingue per la tecnica tradizionale di edilizia in terra, che ha permesso all’edificio di conservare intatta la sua forma nel tempo. La costruzione si inserisce nel paesaggio arido e roccioso della zona.

Nel cuore di uno dei paesaggi più aspri e affascinanti della penisola arabica, dove le pareti di arenaria color ocra si alzano come cattedrali naturali sulle valli del Wadi Doan, sorge una costruzione che sfida ogni logica del tempo. Palazzo Buqshan non è semplicemente un edificio sopravvissuto: è la prova vivente che certi saperi costruttivi antichi possiedono una forza silenziosa capace di resistere all’abbandono, al calore desertico e persino alla storia. Costruito con la terra, preservato dalla terra. Eretto nel 1955 nel villaggio di Khaylah, nella regione yemenita dell’Hadramaut, il palazzo fu realizzato con mattoni di fango crudo — il materiale per eccellenza dell’architettura hadramita, una tradizione costruttiva che affonda le radici in millenni di adattamento intelligente all’ambiente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Palazzo Buqshan nello Yemen: come l’architettura in terra cruda sfida il tempo e ispira il futuro

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