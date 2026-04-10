Artemis II nella notte il rientro sulla Terra | Orion sfida 2.800 gradi e il blackout nello spazio

Nella notte si attende il ritorno sulla Terra dell’equipaggio di Artemis II, dopo aver lasciato il pianeta il 2 aprile e aver completato un viaggio attorno alla Luna. La capsula Orion affronta temperature di circa 2.800 gradi durante la rientrata e ha subito un blackout nello spazio. Questa fase rappresenta il momento conclusivo di una missione che ha coinvolto un equipaggio e un veicolo spaziale in un percorso oltre l’orbita terrestre.

Il momento decisivo è arrivato. Dopo aver lasciato la Terra il 2 aprile e aver compiuto un viaggio storico attorno alla Luna, l’equipaggio di Artemis II si prepara alla fase più delicata dell’intera missione: il rientro nell’atmosfera terrestre. A bordo della capsula Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen dovranno affrontare condizioni estreme prima dell’ammaraggio previsto nel Pacifico, al largo della California. La missione di rientro Durante la missione, gli astronauti hanno raggiunto una distanza record di oltre 406 mila chilometri dalla Terra, superando il primato stabilito dall’Apollo 13, e hanno osservato il nostro pianeta sorgere dietro la Luna, un evento che non si verificava da decenni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Artemis II, nella notte il rientro sulla Terra: Orion sfida 2.800 gradi e il blackout nello spazio Artemis 2: il rientro della navetta Orion sulla Terra, come seguirlo in direttaABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno sulla Terra della missione Artemis 2 Nella notte tra il 10 e l’11 aprile si conclude uno dei momenti più... Leggi anche: Artemis II: il lancio e la rotta verso la Luna. Trump: «Vinciamo sulla terra, nello spazio e oltre le stelle» Temi più discussi: Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra; Artemis II verso la Terra, nella notte l'ammaraggio; Artemis II Verso Il Rientro: Orion Atteso Nell’Oceano Pacifico Nella Notte Italiana. Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla TerraTutte le fasi del rientro della missione Artemis II si possono seguire a partire dalle 18:30 (ora italiana) di oggi, 10 aprile, attraverso i canali ufficiali: NASA+, la piattaforma streaming gratuita ... tg24.sky.it Artemis II verso il rientro: Orion atteso nell’Oceano Pacifico nella notte italianaLa missione Artemis II entra nella fase finale con il rientro della capsula Orion spacecraft previsto nella notte tra il 10 e l’11 aprile (ora italiana). Dopo il sorvolo lunare, l’equipaggio si prepar ... coelum.com La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h - facebook.com facebook Spazio: Artemis II torna dalla luna, rinviato lancio di Isar Aerospace x.com