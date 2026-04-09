Case in legno terra cruda e permacultura Conversazione con Anntraud Torggler

Si è svolto un incontro con l'architetta meranese nota per il suo lavoro con le case in legno, l’uso della terra cruda e la permacultura. Durante l’appuntamento, sono stati approfonditi i progetti e le tecniche adottate per promuovere un’edilizia più sostenibile. L’intervista ha toccato aspetti legati all’approccio pratico e alle scelte progettuali nel settore costruzioni. La conversazione ha evidenziato l’esperienza di un professionista impegnato in ambiti innovativi e rispettosi dell’ambiente.

Incontro-conversazione con Anntraud Torggler, architetta meranese pioniera della terra cruda e dell’edilizia sostenibile. L'incontro è aperto a tutti gli interessati alla progettazione ecosostenibile e all'uso dei materiali naturali nell'edilizia e alla permacultura, di cui Anntraud è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Case di terra cruda, istituito il tavolo permanente: un patrimonio che interessa 42 ComuniE’ stato istituito, con decreto del presidente della Provincia di Chieti, il tavolo istituzionale permanente sulle tematiche delle case di terra... La mappa delle ultime case di terra cruda di ArezzoLa Valdichiana è considerata a pieno titolo uno dei paesaggi rurali più affascinanti d’Italia.