L'Iran ha avanzato una proposta considerata importante, ma le autorità statunitensi ritengono che non sia sufficiente. La questione riguarda un possibile accordo tra le parti, con i rappresentanti iraniani che definiscono il passo come significativo, mentre gli Stati Uniti sottolineano che ulteriori passi sono necessari. La discussione si inserisce in un contesto di negoziati e tensioni tra le due nazioni.

(Adnkronos) - L'Iran "ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono. Stanno trattando, vediamo cosa succede". Parola di Donald Trump che commenta così, durante l'evento tradizionale di Pasqua alla Casa Bianca - il White House Easter Egg Roll -, la controproposta di cessate il fuoco con Teheran avanzata dai Paesi mediatori dopo che lo Stato Islamico ha respinto il piano Usa. Sui negoziati, quindi, le posizioni di Washington e Teheran rimangono distanti. "L'Iran potrebbe porre fine rapidamente alla guerra, c'è stato un regime change e ora le persone che negoziano per l'Iran sono molto più ragionevoli. Potete definirlo come volete, io dico che c'è stato un regime change. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump e l'accordo con Iran: "Passo avanti di Teheran ma non basta"

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