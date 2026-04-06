Trump e l' accordo con Iran | Passo avanti di Teheran ma non basta
L'Iran ha avanzato una proposta considerata importante, ma le autorità statunitensi ritengono che non sia sufficiente. La questione riguarda un possibile accordo tra le parti, con i rappresentanti iraniani che definiscono il passo come significativo, mentre gli Stati Uniti sottolineano che ulteriori passi sono necessari. La discussione si inserisce in un contesto di negoziati e tensioni tra le due nazioni.
(Adnkronos) - L'Iran "ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono. Stanno trattando, vediamo cosa succede". Parola di Donald Trump che commenta così, durante l'evento tradizionale di Pasqua alla Casa Bianca - il White House Easter Egg Roll -, la controproposta di cessate il fuoco con Teheran avanzata dai Paesi mediatori dopo che lo Stato Islamico ha respinto il piano Usa. Sui negoziati, quindi, le posizioni di Washington e Teheran rimangono distanti. "L'Iran potrebbe porre fine rapidamente alla guerra, c'è stato un regime change e ora le persone che negoziano per l'Iran sono molto più ragionevoli. Potete definirlo come volete, io dico che c'è stato un regime change. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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