PicenoCuore un altro passo avanti | c’è la postazione con defibrillatore

Nel quadro del progetto ‘PicenoCuore’, è stata inaugurata una nuova postazione dotata di defibrillatore nel territorio. L’iniziativa coinvolge l’Unione delle Consulte di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che hanno coordinato l’installazione per migliorare la sicurezza pubblica. La presenza di questa attrezzatura mira a intervenire tempestivamente in caso di emergenze cardiache, rendendo più accessibili i soccorsi nella zona.

Grazie al Progetto ‘PicenoCuore’ l’U.C.I.D. di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (Unione Cattolici Imprenditori e Dirigenti) ha contribuito alla cardioprotezione di una zona centrale del capoluogo piceno, esattamente in Piazza Matteotti nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria del Carmine e sotto alla statua di Cecco d’Ascoli. Dopo il dono dello scorso anno a San Benedetto nella piazza della Cattedrale di Santa Maria della Marina, ora l’Ucid ha attenzionato Ascoli donando un’altra postazione pubblica di defibrillazione precoce. Dopo la santa messa officiata dal parroco Don Luigi Nardi e la successiva benedizione del defibrillatore,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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