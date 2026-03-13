Morti e feriti in autostrada | un furgone di operai si schianta con un altro mezzo

Un furgone di operai si è scontrato con un altro mezzo sull’autostrada A1, tra Ceprano e Pontecorvo, questa mattina. Nell’incidente sono rimaste coinvolte diverse persone, con alcuni feriti e almeno una vittima. La dinamica dell’incidente e le modalità sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti polizia e soccorritori.

L'incidente è avvenuto sulla A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate. L'impatto è stato violentissimo e ha trasformato i due mezzi in un groviglio di lamiere Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 13 marzo, lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il sinistro, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha coinvolto un furgone che trasportava una squadra di operai e un secondo mezzo. Il bilancio è drammatico: tre morti e diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma l'impatto è stato violentissimo, tanto da trasformare i due veicoli in un groviglio di lamiere, rendendo disperate fin da subito le condizioni dei passeggeri. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Terribile schianto in autostrada, coinvolto un furgone di operai: tre morti e diversi feritiL'incidente è avvenuto sulla A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate.

Autostrada A12: furgone si schianta al casello di Rosignano. 4 feriti, uno è gravissimoROSIGNANO (LIVORNO) – Pauroso incidente stradale al casello autostradale di Cecina-Rosignano, lungo l’autostrada A12, in direzione Livorno.

Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

Una selezione di notizie su Morti e feriti in autostrada un furgone...

Temi più discussi: Kerzers: tutte le vittime identificate, tra i morti anche un 16enne; Autobus in fiamme in Svizzera, 6 morti e 5 feriti: Un passeggero si è dato fuoco; Svizzera, uomo si dà fuoco su un autobus. Sei morti e 5 feriti; Tre morti e 68 feriti negli Emirati a causa di attacchi iraniani.

Gravissimo incidente stradale sull'A1: tre morti tra Ceprano e PontecorvoTre persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sono ... msn.com

Guerra Iran, la conta di morti e feriti in 2 settimane: 12 Stati coinvolti, bilancio destinato a crescere | DATIDal 28 febbraio all’11 marzo, dal giorno del raid su Teheran operato da USA e Israele fino alle ultime ore del conflitto. Sono già passate quasi 2 settimane dall’inizio della guerra in Iran per la qua ... strettoweb.com

Il sonno sicuro protegge lo sviluppo del neonato e tutela anche da morti improvvise. Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno. I neonatologi: "Non è solo riposo, ma un processo attivo di sviluppo". #ANSA - facebook.com facebook

Cronache Da Rebibbia: tre morti in quattro giorni Gianni Alemanno e Fabio Falbo, l’Unità x.com