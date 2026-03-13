A1 furgone si schianta vicino a Frosinone | 3 morti e diversi feriti

Un incidente stradale si è verificato vicino a Frosinone, coinvolgendo un furgone che si è schiantato. Sul posto sono stati trovati tre corpi senza vita e diverse persone sono rimaste ferite. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire la situazione. La strada rimane chiusa al traffico in attesa di ulteriori dettagli.

Un bilancio a dir poco drammatico nell’ennesimo incidente stradale che macchia di sangue le strade italiane. Un grave scontro consumatosi lungo l’A1, nel tratto compreso traCeprano e Pontecorvo, in direzione sud, e che ha spezzato la vita atre persone. Stando alle prime informazioni divulgate, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un furgone con a bordo alcuni operai e un altro mezzo. Il violentissimo impatto, per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento nelle sue dinamiche. Sul posto della tragedia, sono intervenuti ivigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso nonché quindi nella complessa estrazione delle persone rimaste incastrate tra le lamiere dei veicoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

