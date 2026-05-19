Il paradosso di Francesca Manzini | dal Grande Fratello Vip a The Unknown continua a litigare
Milano, 19 maggio 2026 – Francesca Manzini, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sta proseguendo la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a The Unknown. Negli ultimi tempi, si sono susseguite diverse discussioni pubbliche e scontri con altri protagonisti del settore, che continuano a tenere alta l’attenzione sulla sua figura. La sua presenza nelle trasmissioni e sui social media ha alimentato confronti che si sono protratti nel tempo, suscitando interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.
Milano, 19 maggio 2026 - Se il detto recita “Parlatene bene, parlatene male purché se ne parli”, Francesca Manzini lo sta rispettando appieno. Se poi questa sovraesposizione all’interno dei reality show possa giovarle oppure no è tutt’altra storia. Rimane il fatto che Francesca Manzini non ha mai trascorso così tante giornate in tv come in questo periodo. E la domanda, dopo le sue rivelazioni durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, sorge spontanea: se davvero è costretta a fare otto lavori per pagare il mutuo di casa come riesce a mettere in stand by gli altri sette per partecipare full time a programmi totalizzanti come il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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