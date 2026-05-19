Francesca Manzini e Solei Sorge non smettono di litigare a The Unknown su Rai2 | Non hai rispetto

Durante l'ultima puntata del reality trasmesso su Rai2, le attrici Francesca Manzini e Soleil Sorge sono state protagoniste di un acceso diverbio. La discussione si è concentrata su un presunto mancato rispetto tra le due, con accuse e risposte che si sono susseguite nel corso della puntata. Lo scontro ha attirato l'attenzione del pubblico, rendendo evidente il livello di tensione tra le due partecipanti durante la trasmissione.

Su Rai2 va in onda un nuovo reality: The Unknown e nell'ultima puntata Francesca Manzini e Soleil Sorge hanno fatto scintille. Le due hanno litigato al punto che l'imitatrice ha accusato il suo gruppo di mancarle di rispetto e l'influencer ha sbottato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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