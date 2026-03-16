La Volta Buona pagelle del 16 marzo | i bimbi di Enrica Bonaccorti 8 Valeria Marini perdona Frassica 6

Il 16 marzo sono state pubblicate le pagelle de La Volta Buona, con i commenti sui personaggi dello spettacolo. Sono state affrontate le cerimonie funebri di Enrica Bonaccorti e il passato di Marco Baldini, mentre si è parlato anche della discussione tra Valeria Marini e Nino Frassica, che sembra aver trovato una conclusione nonostante le interferenze della madre di lui.

Dai funerali di Enrica Bonaccorti al passato di Marco Baldini, fino alla querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica a cui sembra che – finalmente – sia stato messo un punto, nonostante le interferenze della madre Gianna Orrù. La Volta Buona torna in onda ed è il solito milkshake ipercalorico che catapulta il pubblico in una dimensione altra, tra il serio e il faceto, senza dimenticare il buon Sal Da Vinci in sottofondo. Monsignor Staglianò parla di Enrica Bonaccorti. Voto: 7. Si parla ancora di Enrica Bonaccorti e sì, nonostante la sovrabbondanza di salotti interessati all’argomento, talvolta con tono fin troppo patetico, è un bene che sia sulla bocca di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 16 marzo: i bimbi di Enrica Bonaccorti (8), Valeria Marini perdona Frassica (6) Articoli correlati La Volta Buona, pagelle del 16 marzo: i bimbi di Enrica Bonaccorti (8), la madre di Valeria Marini contro Frassica (4)Dai funerali di Enrica Bonaccorti al passato di Marco Baldini, fino alla querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica a cui sembra che – finalmente –... La Volta Buona, pagelle del 10 marzo: la Marini non perdona Frassica (5), Biggio travolge tutti (8)La Volta Buona non si smentisce e anche nella puntata del 10 marzo regala spunti interessanti di gossip, argomenti di discussione e tante notizie. Approfondimenti e contenuti su Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8); La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8); La Volta Buona, pagelle del 6 marzo: Gianna Pratesi e il due di picche ad Alain Delon (9), Sal Da Vinci pronto per l’Eurovision (7); Pisa-Cagliari 3-1, le pagelle: Zappa dorme due volte, ingenuo Obert. La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8)La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Caterina Balivo in lacrime per la morte di Enrica Bonaccorti, il ricordo commovente di Giancarlo Magalli. dilei.it La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8)A La Volta Buona Caterina Balivo rende omaggio a Enrica Bonaccorti: tra ricordi, filmati e testimonianze, lo studio si emoziona ricordando la sua tv elegante e il segno lasciato nella storia ... dilei.it «Nel momento in cui stavo per farla finita, un barbone ha cercato di aggredirmi e io mi sono ripreso e ho capito che dovevo riprendermi. L'ho cercato per ringraziarlo di avermi salvato al vita, ma non l'ho più ritrovato». Marco Baldini, ospite a La Volta Buona, ha - facebook.com facebook