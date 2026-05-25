Durante la conferenza, l’atteggiamento di Conte e De Laurentiis ricordava quello di Fini e Berlusconi nel celebre scambio “che fai, mi cacci?”. La partita tra Napoli e Udinese si è conclusa con un 1-0, mentre le parole dei due protagonisti sono state al centro dell’attenzione. Fabrizio d’Esposito ha commentato le pagelle di questa sfida e delle dichiarazioni dei due, evidenziando il confronto tra le rispettive prese di posizione.

Le pagelle di Napoli-Udinese 1-0 e della conferenza di Conte e De Laurentiis, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Alfine arrivò il pomeriggio degli addii, non solo dell’Addio al biennio rivoluzionario di Antonio Conte, e tra rimpianti e nostalgie che già si appalesano, il giovane Meret dimostra con un paio di parate di essere stato il portiere di ben due scudetti. Eppure nella sua lunga parabola azzurra, chissà perché, non gli sono state lesinate critiche e stroncature (un po’ come Conte, diciamolo pure). Andrà via anche lui? – 7 CONTINI dal 79’. Il suo ingresso ha ravvivato il finale. Un’apparizione meritata – 6 DI LORENZO. Il Capitano dei due tricolori sostiene l’offesa sia nella terra di mezzo, sia ovviamente sulla destra che condivide con l’amico Na-Politano – 6 La personalità di Gilmour Billy the Kid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pagelle – Conte e De Laurentiis sembravano Fini e Berlusconi il giorno del “che fai, mi cacci?”

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