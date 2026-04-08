Durante un'intervista, il presidente di una società calcistica ha dichiarato che non si opporrebbe all'ipotesi di vedere l'ex allenatore come commissario tecnico della nazionale italiana, anche se ritiene improbabile che venga fatta una richiesta ufficiale. Ha aggiunto di non essere contrario a questa possibilità, ma ha espresso scetticismo sulla probabilità che si arrivi a un accordo in tal senso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La notte dei campioni e del cinema non è stata solo un evento di celebrazione per il Napoli. Durante la premiere americana di “Ag4in”, il docufilm che commemora il quarto scudetto conquistato dalla squadra partenopea, Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per esprimere le sue opinioni sul futuro di Antonio Conte e sulla gestione della Federcalcio italiana. Poliedrico presidente del Napoli, De Laurentiis ha approfittato di un momento di grande visibilità per affrontare uno dei temi più caldi del calcio nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis: “Conte come ct dell’Italia? Non mi opporrei, ma dubito che lo chieda.”

Conte ct dell’Italia? De Laurentiis risponde: «Se mi chiedesse di liberarlo direi di sì, ma essendo un uomo intelligente…»Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,...

De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Temi più discussi: De Laurentiis: Conte Ct dell'Italia? Se me lo chiede direi di sì; Napoli, De Laurentiis: Conte? Se mi chiedesse di andare in nazionale lo accontenterei; ADL: Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì. Figc, Malagò perfetto ma devono cambiare tante cose; Conte ct dell'Italia, la 'benedizione' di De Laurentiis: Lo accontenterei, ma...

De Laurentiis: Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sìIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles, ha parlato di un possibile futuro di Conte in Nazionale. ilnapolista.it

Conte verso la Nazionale? Il Napoli pensa a Klopp come possibile eredeLe voci su un possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale italiana si fanno sempre più concrete, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando eventuali sostituti. ilnapolionline.com

"Ci sono troppi galli nel calcio italiano" afferma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico a margine della premiere statunitense di 'Ag4in', il documentario sulla passata stagione del club partenopeo, culminata con gli azzurri di - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite. x.com