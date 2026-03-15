Pagelle – Si apre la campagna referendaria su Conte Il quesito è | Volete che Conte vada via? Vota e fai votare NO

È iniziata ufficialmente la campagna referendaria con il quesito: “Volete che Conte vada via?”, invitando gli elettori a votare NO. Contestualmente, si sono giocate le pagelle di Napoli-Lecce, terminata 2-1, con Meret tra i protagonisti. La serata si è aperta con un colpo di scena che ha sorpreso immediatamente il portiere al suo rientro.

Le pagelle di Napoli-Lecce 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. La sera del terzo due a uno consecutivo principia con uno choc che stordisce immantinente il rientrante Meret. Gli eusebiani segnano dopo appena due minuti, poi ne passano altri tredici e il TG giallorosso per poco non raddoppia con la complicità decisiva del portiere azzurro. Diciamo che l’alternanza continua a non fare bene al nostro caro Meret, titubante e a rischio autolesionismo soprattutto coi piedi – 5,5 BEUKEMA. Sam il Redivivo condivide con Mati Lento Pede le colpe della cabeza leccese dello zero a uno. Senza dimenticare che lo spiritato Banda lo semina più di una volta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Si apre la campagna referendaria su Conte. Il quesito è: “Volete che Conte vada via?”. Vota e fai votare NO Articoli correlati Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessarioRacconta Erodoto che i Medi, versando in pessime acque di anarchia, si rivolgevano al giudice Deioce per dirimere le loro questioni… e che (la faccio... Il Partito democratico apre la campagna referendaria “Riforma della giustizia, le ragioni del no”Il Partito democratico della Città di Rimini apre la campagna referendaria contro la riforma della giustizia con un incontro pubblico in programma... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Si apre la campagna... Temi più discussi: Milan-Inter 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Lazio-Atalanta, le pagelle: Dele-Bashiru a tutto campo, 7. Kolasinac 5, infilzato sul gol; Frosinone-Sampdoria 3-0, giallazzurri troppo forti per questa Doria. Le pagelle; Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle: Marusic (7) gol decisivo, Laurienté una freccia (7), Maldini (6,5) si accende. Bologna-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Pellegrini risponde a Bernardeschi, decisiva la sfida dell'OlimpicoVince la noia nel primo tempo, ma nella ripresa la gara si anima. Bernardeschi apre, Pellegrini risponde. Nel mezzo un palo giallorosso con Malen e una traversa rossoblù di Vitik. msn.com Inter-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Dumfries la combina, Sulemana furbo, Carnesecchi sbaglia e ripara, Thuram ancora arrugginitoDopo il derby perso, l'Inter frena anche in casa con l'Atalanta: partita che si infuoca nel finale con il goal del pareggio contestatissimo di Krstovic e l'espulsione di Chivu. msn.com Udinese-Juve, le pagelle: Kabasele, amnesie da 5. Yildiz e l'arte da 7,5 di inventare sempre qualcosa x.com Nelle pagelle di #Udinese-#Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 - facebook.com facebook