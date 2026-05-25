Paganelli dai due volti il balzo resta a metà
La Paganelli Modena ha perso la seconda gara della stagione, interrompendo una serie di successi. Dopo aver iniziato bene, con una prestazione di alto livello, la squadra ha visto sfumare il risultato a metà partita. La squadra ha mantenuto un buon ritmo fino a metà, ma poi ha subito un inaspettato stop, facendo perdere punti importanti nel campionato. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i gialloblù.
Amara sconfitta per una Paganelli Modena dai due volti. Sogna in gara, con una prestazione al top. Ritorna per terra con un inatteso stop invece in gara due, partita che diventa il fiore all’occhiello gialloblu. Hanno dato tutto, anche se manca molto poco per assistere a un vero salto di qualità. Esistono ragioni più di testa che di tecnica se si viaggia da una vita con una gara persa. SENAGO 2 PAGANELLI MODENA 4 Senago: Lanciatori Sheldon rl.7 bv.4 punti 2. Pascoli rl.2 (Perdente) Paganelli: Scerrato.L, Cirilli, Vasquez, Russo, Angelotti, Pompilio, Campazzi, Fabbri, Scerrato. Lanc: Martinez (Vincente), rl.8. Paltrinieri. Punti: Senago 001 000 100 pu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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