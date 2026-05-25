Paganelli dai due volti il balzo resta a metà

Notizia in breve

La Paganelli Modena ha perso la seconda gara della stagione, interrompendo una serie di successi. Dopo aver iniziato bene, con una prestazione di alto livello, la squadra ha visto sfumare il risultato a metà partita. La squadra ha mantenuto un buon ritmo fino a metà, ma poi ha subito un inaspettato stop, facendo perdere punti importanti nel campionato. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i gialloblù.