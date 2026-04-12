Meteo Genova e Liguria | settimana dai due volti le previsioni

La settimana in Liguria si presenta con condizioni meteorologiche variabili. Dopo un fine settimana caratterizzato da giornate diverse, con sabato soleggiato e domenica nuvolosa, le previsioni indicano cambiamenti a partire da lunedì 13 aprile. Le prossime ore vedranno un'attenuazione delle condizioni di stabilità o un peggioramento delle piogge, a seconda delle aree, mentre le temperature si manterranno in valori tipici di questa stagione.

Dopo un weekend diviso in due, con sabato all'insegna del sole e domenica tra le nuvole, è tempo di capire cosa succederà da domani, lunedì 13 aprile, sul fronte del meteo. Secondo gli esperti di 3bMeteo, ci aspetta una settimana a due velocità: lunedì e martedì saranno all'insegna del maltempo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria: settimana divisa in due, le previsioniDopo un weekend dai due volti, con sabato all'insegna del sole e domenica tra le nuvole, è tempo di capire cosa succederà da domani, lunedì 13...

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaIl meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia.

Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore