Posillipo Napoli sconfitta a Bologna Porzio | Gara dai due volti

Nel match di oggi valido per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1, la squadra di Posillipo Napoli è stata sconfitta in trasferta dalla De Akker Bologna con il punteggio di 16-13. La partita si è giocata alla Piscina Carmen Longo di Bologna e secondo le dichiarazioni di un allenatore, la gara si è caratterizzata per due diversi momenti di gioco.

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede in trasferta alla De Akker Bologna per 16-13, nel match valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1, disputato questo pomeriggio alla Piscina Carmen Longo di Bologna. Il primo gol della partita è di Radovic, in superiorità, pareggia su rigore Erdelyi, Radovic riporta avanti la Ranieri Impiantistica, Cuccovillo sigla due gol consecutivi per l’1-4 al termine della prima frazione. Segna subito la De Akker con Milakovic, Urbinati colpisce per il 3-4, il Posillipo non riesce a trovare la porta di Valle mentre Campopiano trova il pareggio e, successivamente, Lucci in contropiede porta avanti i suoi sul 5-4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Posillipo Napoli sconfitta a Bologna, Porzio: “Gara dai due volti” Articoli correlati Leggi anche: CONFERENCE CUP/ Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo – Panionios 12-13, Porzio: “Sconfitta amara” Contenuti e approfondimenti su Posillipo Napoli Temi più discussi: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo - Panionios GSS 12-13 Porzio : Sconfitta amara; Risultati Referendum Giustizia a Napoli: il 74% ha votato no. La mappa dei risultati quartiere per quartiere; Pallanuoto: Calottina Tricolore...continua..; Pallanuoto, Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo-Honved 12-15, Porzio: Gara dura, ora pensiamo al Panionios. Posillipo, sconfitta amaraAmara sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo nella seconda gara dei quarti di finale di Conference Cup. I rossoverdi vengono superati di misura ... napolivillage.com Come ha festeggiato il Napoli: cena a Posillipo come per lo ScudettoNAPOLI - Una giornata da ricordare. Poche ore di sonno durante il volo notturno dall'Arabia Saudita all'Italia, adrenalina e tanta gioia. Il Napoli è arrivato ieri mattina a Capodichino intorno alle 7 ... corrieredellosport.it Napoli - Piazza Vittoria e Posillipo (1957) [Doppia cartolina: bianco e nero e colorizzata] - facebook.com facebook