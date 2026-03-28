Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2026 dalle pensioni alla Naspi | tutte le date

Da quifinanza.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha reso pubblico il calendario dei pagamenti previsto per aprile 2026, includendo le date di accredito delle pensioni, dell’Assegno unico e della NASpI. Le varie prestazioni sociali saranno erogate nel corso del mese, secondo le date stabilite dall’ente. L’elenco completo delle date di pagamento è stato diffuso ufficialmente e riguarda tutti i beneficiari interessati.

L’Inps ha pubblicato il calendario relativo a tutti i pagamenti del mese di aprile 2026, dalle pensioni all’Assegno unico e alla NASpI. Le date sono già in gran parte definite o stimabili sulla base dei calendari ufficiali dell’Istituto e delle tempistiche consolidate. Lo schema cronologico appare ormai consolidato: pensioni a inizio mese, assegni familiari dopo la metà, sussidi di disoccupazione tra metà e fine mese. Le tempistiche possono variare leggermente in base a diversi fattori, dalla data della domanda a eventuali controlli. Pensioni aprile 2026, quando arriva il pagamento. Da regolamenti, le pensioni vengono versate agli utenti il primo giorno bancabile del mese, salvo weekend o giorni festivi di mezzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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