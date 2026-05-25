Padre Pio oggi l’anniversario della nascita | affidiamogli le nostre preghiere e intenzioni

Notizia in breve

Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Padre Pio, nato nel 1887. La sua vita fu segnata da esperienze mistiche, prove di sofferenza e un forte attaccamento al Rosario. È stato sacerdote e frate cappuccino, riconosciuto per i miracoli e le stimmate. La giornata è dedicata alle preghiere e alle intenzioni dei fedeli rivolte a lui.