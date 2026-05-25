Padre Pio oggi l’anniversario della nascita | affidiamogli le nostre preghiere e intenzioni

Da lalucedimaria.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Padre Pio, nato nel 1887. La sua vita fu segnata da esperienze mistiche, prove di sofferenza e un forte attaccamento al Rosario. È stato sacerdote e frate cappuccino, riconosciuto per i miracoli e le stimmate. La giornata è dedicata alle preghiere e alle intenzioni dei fedeli rivolte a lui.

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La Chiesa e il mondo intero celebrano oggi il 139° anniversario della nascita di Francesco Forgione, da tutti conosciuto e amato come Padre Pio. Ricordiamo oggi la nascita di un santo la cui fama centenaria continua a varcare i confini del tempo, toccando il cuore di milioni di fedeli in ogni angolo della terra. Il piccolo Francesco nacque a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. Egli conobbe la sua vocazione fin da tenera età; venuto alla luce in una famiglia umile, crebbe ricevendo un’educazione rigida e profondamente cattolica. Questo cammino lo portò a iniziare il suo noviziato a soli quindici anni, momento in cui scelse di assumere il nome di Fra Pio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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