Alfa Romeo 150esimo anniversario della nascita del fondatore

Le celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa Romeo, sono iniziate. Romeo nacque il 28 aprile 1876 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. La ricorrenza ha portato all’attenzione il ruolo di questo imprenditore nella storia dell’azienda automobilistica. Le iniziative commemorative coinvolgono varie manifestazioni e eventi promossi nelle ultime settimane.

Entrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa Romeo, nato il 28 aprile del 1876 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Proprio il 28 aprile ci sarà l’apertura delle celebrazioni, con il solenne disvelamento della lastra marmorea commemorativa davanti alla sua casa natale, in via Della Libertà. Quella stessa giornata, sarà presentato l’annullo filatelico, realizzato a cura di Poste Italiane, i cui tratti salienti saranno anticipati alla stampa in una conferenza in programma giovedì 9 a Napoli, nella sede del consiglio regionale, al centro direzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Il 150esimo anniversario della nascita di Gioacchino Volpe ricordato all’Aquila e a Santarcangelo di Romagna150 anni fa, il 16 febbraio 1876, nasceva a Paganica (L’Aquila) Gioacchino Volpe, uno dei più grandi storici italiani del Novecento. Nuova Alfa Romeo Giulietta 2028: foto della sportiva QuadrifoglioSe vi state chiedendo come potrebbe essere la nuova generazione dell’“Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio” attesa – idealmente – verso il 2028, la... Temi più discussi: Celebrazioni 150esimo anniversario di Nicola Romeo; Nicola Romeo, 150 anni dopo: l’impresa come identità civile; Entrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell'Alfa Romeo, nato il 28 aprile del 1876 a Sant'Antimo, in provincia di Napoli.; romeo - TerranostraNews. Sant'Antimo festeggia i 150 anni della nascita del fondatore dell'Alfa RomeoCelebrare Nicola Romeo è un attodi profondo orgoglio per Sant'Antimo, una terra che onora i suoi figli più illustri. (ANSA) ... ansa.it Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario in mostra alla 1000 Miglia 2023 [FOTO]Oltre a portare in gara alla 1000 Miglia 2023 tre auto d’epoca (1900 Super Sprint, 2000 Sportiva e 1900 Sport Spider), Alfa Romeo parteciperà alla 41ª edizione rievocativa anche con la nuova Alfa ... motorionline.com Sant'Antimo festeggia i 150 anni della nascita del fondatore dell'Alfa Romeo. Nicola Romeo è nato nel 1876 nella cittadina alle porte di Napoli #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook Alfa Romeo 1900, anni '50 #Design Collaudo vetture, catena di montaggio nello storico Stabilimento Alfa Romeo del Portello a Milano #AlfaRomeo x.com