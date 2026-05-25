Accadde oggi | 25 maggio la nascita di San Pio da Pietrelcina

Il 25 maggio ricorre la nascita di San Pio da Pietrelcina, noto anche come il frate stigmatizzato. Nato in un piccolo borgo del Sannio, ha dedicato la vita alla salvezza delle anime. La sua famiglia viveva in una modesta casa familiare nel comune di Pietrelcina. La sua figura è ricordata per le stigmate e il forte impegno religioso.

Nacque nel Sannio, nell’umile e bellissimo borgo di Pietrelcina, in una modesta casa familiare. Era il 25 maggio 1887. Fu chiamato Francesco, “conveniunt rebus nomina saepe suis”, (spesso i nomi sono appropriati alle cosepersone cui appartengono). Una locuzione latina più che adatta a ciò che sarebbe stata la vita del futuro Padre Pio, che crebbe alla scuola del poverello d’Assisi, seguendone le orme e la stessa devozione.Mamma Peppa disse di lui, bambino, “non commetteva nessuna mancanza, non faceva capricci, ubbidiva sempre a me e a suo padre, ogni mattina ed ogni sera si recava in chiesa a visitare Gesù e la Madonna. Durante il giorno non usciva mai con i compagni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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15 Maggio | Almanacco del Giorno

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