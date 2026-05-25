Padova Pride 2026 | il 30 maggio Piazza De Gasperi diventa il cuore di QueerStorm

Il 30 maggio, Piazza De Gasperi a Padova ospiterà l’evento “QueerStorm”, parte del Pride 2026 patrocinato dal Comune. La piazza si trasformerà nel cuore della manifestazione, che si concentrerà sul tema centrale scelto per questa edizione. La giornata vedrà attività pubbliche e iniziative legate alla comunità LGBTQ+, con l’obiettivo di promuovere visibilità e diritti.

L’edizione 2026, patrocinata dal Comune di Padova, porterà al centro dello spazio pubblico il tema “QueerStorm”, titolo del manifesto politico e culturale che accompagnerà il Pride di quest’anno.L’evento è stato presentato a Palazzo Moroni dall’assessora alle Politiche di Genere e Pari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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