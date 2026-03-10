Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana tra Piazza De Gasperi e via Pietro Marsico

Il Comune di Cesa ha avviato una procedura telematica per un concorso di progettazione in due fasi, mirato a riqualificare l’area tra Piazza De Gasperi e il nuovo parcheggio di via Pietro Marsico. La gara coinvolge professionisti e studi di architettura che devono presentare proposte per migliorare la connessione tra le due zone, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico e ottimizzare la mobilità.

Il Comune lancia una procedura telematica in due gradi per valorizzare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità del centro cittadino Il Comune di Cesa ha ufficialmente aperto la procedura telematica per il concorso di progettazione in due gradi finalizzato alla riqualificazione urbana e al collegamento funzionale tra Piazza De Gasperi e il nuovo parcheggio di Via Pietro Marsico. L’iniziativa mira a creare un progetto completo di fattibilità tecnica ed economica, rispettando criteri fondamentali come la valorizzazione del territorio, l’integrazione con gli strumenti urbanistici vigenti, il recupero del patrimonio esistente e il basso impatto ambientale secondo i Criteri Ambientali Minimi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

