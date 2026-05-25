Padova 1604 presentato al MAAAP il manoscritto sulla nascita della produzione meccanica della pasta
Venerdì 22 maggio si è tenuta al MAAAP di Padova la presentazione del manoscritto del 1604 sulla nascita della produzione meccanica della pasta. L’evento, intitolato “Padova 1604 – La Storia prende Forma”, ha visto una grande partecipazione di pubblico. Il documento originale, conservato all’Archivio di Stato di Padova, è stato mostrato durante la manifestazione. La presentazione ha coinvolto visitatori e appassionati, offrendo uno sguardo sulla storia antica della produzione di pasta meccanica.
Si è svolto con grande partecipazione di pubblico venerdì 22 maggio presso il MAAAP – Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano – l’evento “Padova 1604 – La Storia prende Forma”, dedicato alla presentazione del manoscritto originale del 1604 conservato all’Archivio di Stato di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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