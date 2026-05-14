Padova 1604 il manoscritto che racconta la nascita meccanica dei bigoli
Un manoscritto datato 26 gennaio 1604, conservato all’Archivio di Stato di Padova, mette in luce un episodio poco noto nella storia della cucina italiana ed europea, relativo alla produzione meccanica dei bigoli. Il documento, risalente al XVII secolo, fornisce dettagli sulla nascita di questa tecnica e sulla sua diffusione nel contesto dell’epoca. La scoperta aggiunge un tassello alla comprensione delle prime sperimentazioni meccaniche nel settore alimentare.
Un manoscritto datato 26 gennaio 1604, conservato all’Archivio di Stato di Padova, riporta la città al centro di una pagina poco conosciuta della storia della cucina italiana ed europea, quella della produzione meccanica della pasta. Da questo documento nasce Padova 1604, progetto culturale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Un manoscritto del 1604 racconta le origini industriali della pasta padovanaIeri mattina, 7 aprile, la sala Caduti di Nassiriya del Senato, a Roma, ha ospitato l’incontro “La storia della pasta prende forma: Padova 1604 in...
Leggi anche: 2 giugno 1946: il giorno della scelta. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa lancia il videopodcast che racconta la nascita della Repubblica
Si parla di: Padova 1604, il manoscritto che racconta la nascita meccanica dei bigoli.
I «bigoli» veneti in un manoscritto del Seicento: «A Padova un brevetto per la produzione meccanica della pasta»I bigoli – una pasta lunga simile a un grosso spaghetto – sono uno dei piatti per eccellenza della tradizione gastronomica veneta e padovana in particolare. Oltre al gusto dei vari condimenti, il ragù ... corrieredelveneto.corriere.it
A Padova il primo macchinario per la pasta fresca fu brevettato nel 1604Un manoscritto originale datato lunedì 26 gennaio 1604, conservato all'Archivio di Stato di Padova, stabilisce che esiste un antesignano di Giovanni Rana. Anch'egli veronese. Si tratta di tal ... ansa.it