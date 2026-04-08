Un manoscritto del 1604 racconta le origini industriali della pasta padovana

Ieri mattina, nella sala Caduti di Nassiriya del Senato a Roma, si è tenuto un evento dedicato alla storia della pasta padovana. L’incontro, intitolato “La storia della pasta prende forma: Padova 1604 in Senato”, ha visto la presentazione di un manoscritto risalente al 1604 che descrive le origini industriali di questa produzione alimentare. La discussione si è concentrata sul documento e sul suo significato storico.