Un manoscritto del 1604 racconta le origini industriali della pasta padovana
Ieri mattina, nella sala Caduti di Nassiriya del Senato a Roma, si è tenuto un evento dedicato alla storia della pasta padovana. L’incontro, intitolato “La storia della pasta prende forma: Padova 1604 in Senato”, ha visto la presentazione di un manoscritto risalente al 1604 che descrive le origini industriali di questa produzione alimentare. La discussione si è concentrata sul documento e sul suo significato storico.
Ieri mattina, 7 aprile, la sala Caduti di Nassiriya del Senato, a Roma, ha ospitato l’incontro “La storia della pasta prende forma: Padova 1604 in Senato”. Al centro dell’iniziativa un manoscritto datato 26 gennaio 1604, conservato nell’Archivio di Stato della città del Santo, che documenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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