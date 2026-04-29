Caldo e inquinamento | ozono oltre la soglia il 30 maggio

Il 30 maggio si è verificato il primo superamento dei livelli di ozono quest’anno, con le temperature alte e l’inquinamento atmosferico che contribuiscono alla formazione dello smog. Le autorità hanno segnalato che i livelli di ozono hanno oltrepassato la soglia di attenzione in alcune zone della città, segnalando la necessità di monitorare la qualità dell’aria. La stagione calda aumenta la frequenza di questi episodi di inquinamento.

Con la bella stagione arrivano anche la prima segnalazione dell'anno relativa al superamento dei livelli di ozono. Le previsioni di Arpa Fvg evidenziano infatti il lieve superamento del valore obiettivo di ozono atmosferico (120 microgrmc) per giovedì 30 aprile 2026 a Trieste, dovuto alle.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca... Accise carburanti: scadono il 1° maggio e il governo non decide. Dal 2 maggio diesel a 2,30 euro Mancano poche ore a una delle scadenze economiche più attese dalle famiglie italiane. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caldo e inquinamento: ozono oltre la soglia il 30 maggio; Eventi climatici estremi e salute del cuore: caldo e freddo aumentano il rischio cardiovascolare; Qualità dell’aria in Italia, nel 2025 livelli tra i più bassi degli ultimi 10 anni. Ma ancora lontani i...; Infarto sulla Nave della Salute, passeggero salvato dal primario a bordo per le iniziative di prevenzione. Caldo e inquinamento nemici per una buona respirazione. Ecco 5 consigli per regolarsi con le alte temperature in piena saluteEvitare un eccessivo dispendio energetivo, bere almeno un paio di litri al giorno, mangiare leggero, massima attenzione all'aderenza alla terapia di base nei soggetti a rischio, e attenzione alle ... quotidianosanita.it Nella morsa del caldo e asfissiati dall’ozono: la soglia d’allarme è vicina, città lombarde da bollino rossoMilano, 12 agosto 2025 – Sole e alta pressione, combinati con inquinanti come il metano, riportano l’allerta ozono in Lombardia. Con la nuova ondata di caldo, tornano a salire anche i livelli di ... ilgiorno.it METEO | Un ponte del Primo Maggio caratterizzato da sole e caldo estivo. Da giovedì 30 aprile in Veneto il clima tornerà a farsi clemente dopo qualche giorno di instabilità, regalando tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana lungo. - facebook.com facebook Caldo in calo ma per il Primo Maggio è previsto il sole Peggioramento prima al Nord, poi temperature giù in tutta Italia #meteo x.com