Ex discarica Bosco Lomba superamento della soglia di contaminazione

Il Sindaco di Montemiletto ha diffuso una nota riguardante l’ex discarica comunale “Bosco Lomba”. Nel documento si segnala che le analisi recenti mostrano un superamento della soglia di contaminazione dei materiali presenti nell’area. La comunicazione fornisce dettagli sui risultati dei controlli effettuati e sulle misure adottate dall’amministrazione locale. La questione riguarda la presenza di sostanze inquinanti e le eventuali conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.

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Si riporta la nota del Sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello sull’EX DISCARICA COMUNALE “BOSCO LOMBA”. L’ex discarica sita nel Comune di Montemiletto, in località Bosco Lomba, è stata sottoposta al “Piano di Caratterizzazione” dall’attuale Amministrazione comunale, avendo beneficiato del contributo dell’importo di € 50.000,00, programmato con la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 152 del 24032020 ed assegnato con decreto dirigenziale n. 348 del 23.06.2021. Prima del 2003, l’esistenza dell’ex discarica è stata letteralmente negata, preferendo ignorarla e far finta di nulla. Successivamente, nel 2010, si è... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex discarica “Bosco Lomba”, superamento della soglia di contaminazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bosco trasformato in discarica abusiva: recuperati quasi 800 chili di rifiutiQuasi 800 chili di rifiuti nascosti tra la vegetazione, in una delle zone più degradate e isolate del territorio di Mori.