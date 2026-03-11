Israele ha trasferito la Brigata Golani dal settore di Gaza al Comando Nord, preparando le unità a intervenire nel Sud del Libano. La mossa coinvolge i soldati con il tradizionale basco marrone, simbolo della brigata, che si stanno preparando a operazioni nella regione. La decisione si inserisce in un riorientamento strategico delle forze in risposta alle recenti evoluzioni sul territorio.

Il basco marrone sulla testa, colore della terra promessa punteggiata dagli olivi simbolo della Brigata. Per questa terra, fin dalla Guerra d’Indipendenza israeliana, la Golani ha versato il proprio sangue. Oggi continua a difenderla e, soprattutto, a conquistarla a scapito delle popolazioni arabe che la abitano. L’ordine del suo trasferimento dal Comando Sud, dove ha partecipato all’invasione della Striscia di Gaza, a quello Nord, nel contesto della nuova operazione nel Libano meridionale, lascia pensare a un nuovo piano d’occupazione. La motivazione ufficiale è sempre la stessa: combattere e sconfiggere le milizie di Hezbollah. Il progetto è quello di occupare sempre più terreno per creare una fascia di sicurezza e portare avanti la volontà del governo di Benjamin Netanyahu di realizzare il sogno di una Grande Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele sposta la Brigata Golani da Gaza al Comando Nord: i ‘baschi marroni’ pronti a entrare nel Sud del Libano

