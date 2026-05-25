otto ultras juventini arrestati dopo gli scontri a torino

Otto ultras juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini verificatisi durante il derby della Mole a Torino. Gli scontri si sono svolti prima e dopo la partita, coinvolgendo gruppi di tifosi e causando danni e tensioni in città. La polizia ha identificato e fermato i soggetti coinvolti in base alle testimonianze e alle immagini raccolte. Nessun dettaglio sulle modalità dell'arresto o sulle conseguenze legali è stato fornito.

Torino, 25 maggio 2026 - Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone.?Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive.?Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri. "Se ne sarebbe fatto volentieri a meno, è stata una brutta pagina e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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