Infrastrutture di ricerca stanziati fondi per nove progetti | coinvolta anche l' Università di Messina
Sono stati assegnati più di 109 milioni di euro per finanziare nove progetti di ricerca e innovazione in Sicilia. Tra le istituzioni coinvolte c'è anche un'università dell'isola, che partecipa a iniziative volte allo sviluppo di infrastrutture di ricerca. I fondi sono destinati a sostenere attività di trasferimento tecnologico e a potenziare le capacità scientifiche sul territorio. La ripartizione delle risorse riguarda diversi settori di interesse strategico.
Oltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in Sicilia. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” relativo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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