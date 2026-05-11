Infrastrutture di ricerca stanziati fondi per nove progetti | coinvolta anche l' Università di Messina

Sono stati assegnati più di 109 milioni di euro per finanziare nove progetti di ricerca e innovazione in Sicilia. Tra le istituzioni coinvolte c'è anche un'università dell'isola, che partecipa a iniziative volte allo sviluppo di infrastrutture di ricerca. I fondi sono destinati a sostenere attività di trasferimento tecnologico e a potenziare le capacità scientifiche sul territorio. La ripartizione delle risorse riguarda diversi settori di interesse strategico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui