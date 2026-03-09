Dalla Regione fondi per i progetti di ricerca delle università pugliesi | 6 milioni per lo Star Facility Centre dell' Unifg

La Regione Puglia ha stanziato 6 milioni di euro destinati ai progetti di ricerca delle università locali, con un focus particolare sullo Star Facility Centre dell'Unifg. L’obiettivo è sostenere iniziative di innovazione, ricerca e sostenibilità, rafforzando i collegamenti tra il mondo accademico, lo sviluppo industriale e la tutela ambientale. La decisione mira a rafforzare il ruolo delle università nel territorio.

Regione Puglia investe in innovazione, ricerca e sostenibilità per costruire il futuro del territorio e rafforzare il legame tra conoscenza scientifica, sviluppo industriale e tutela dell’ambiente. Sono stati siglati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in Presidenza, i disciplinari dei progetti relativi alle infrastrutture di ricerca regionali inserite nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (Pnir) e finanziate nell’ambito del Programma Regionale Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027, Azione 1.6 “Qualificazione delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale”. Alla presentazione dei progetti sono intervenuti... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

L'Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative: al via i Progetti Esplorativi di RicercaUn investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi...

Promozione dell’attività sportiva, fondi dalla Regione: i progetti finanziati nel ForliveseLa Regione Emilia-Romagna ha stanziato 1 milione di euro per finanziare, attraverso il bando per la promozione dell’attività motoria e sportiva...

Contenuti e approfondimenti su Dalla Regione

Temi più discussi: Bandi dei Lavori pubblici, incremento di 134 milioni per far scorrere le graduatorie. L’assessore Piu: Soddisfiamo oltre il 50 per cento delle domande; in soli 10 mesi stanziati 318 milioni di opere pubbliche; Finanziamenti BEI e contributi regionali per gli investimenti delle imprese: a due giorni dall’apertura del bando già 110 domande per 22,5 milioni di euro. Soddisfazione dell’assessore Bugaro; Dalla Regione Toscana 14 milioni per la ricerca e lo sviluppo industriale; Cremona, Progetti Emblematici: fondi Regione-Fondazione Cariplo.

Gli psicologi entrano nelle scuole di Roma e del Lazio: dalla Regione un milione per il progettoApprovato lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. L'intervento avrà una prima fase sperimentale di tre anni ... romatoday.it

«Aree interne moltiplicate dalla Regione: sono rimaste solo briciole»La delusione di Corrado Tommasi, presidente della Comunità Montana: «La verità è che in Valcamonica restano solo 360mila euro a territorio» ... giornaledibrescia.it

Alcuni scatti dell'evento di ieri a Roma: “Le Donne che fanno grande il Lazio”, promosso dalla Regione Lazio. Il riconoscimento è stato conferito alla nostra Chiara Amirante dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore Simona Bald - facebook.com facebook

🟡 Bando da 8 milioni per il welfare aziendale dalla Regione #Piemonte @ElenaChiorino regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com