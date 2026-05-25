Ostia Ponente smantellata base di spaccio | sequestrati oltre 3 chili di droga

La polizia ha sequestrato oltre 3 chili di droga durante un'operazione a Ostia Ponente, dove ha smantellato una base di spaccio nascosta in un appartamento. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile e dal X Distretto Lido, che hanno scoperto l’appartamento di una donna insospettabile utilizzato come punto di distribuzione. L’operazione ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto di alcuni soggetti coinvolti.

Ostia, 25 maggio 2026 – Doppio colpo alle piazze di spaccio di Ostia Ponente: la Polizia di Stato della Squadra Mobile capitolina e del X Distretto Lido ha scoperto una base di spaccio nell’appartamento di una donna insospettabile. Sono due le indagate finite in manette, ora gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della collaborazione tra i due uffici investigativi, da tempo impegnati nella lotta al narcotraffico sul litorale romano, era emerso che una donna custodisse all’interno della propria abitazione un ingente quantitativo di droga. Dopo giorni di osservazione, gli investigatori hanno circondato il perimetro dello stabile, in attesa del momento propizio per intervenire, e hanno fermato la donna in piazza Gasparri, mentre portava a passeggio il cane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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30/01/2026 OSTIA – COLPO ALLO SPACCIO, 7 ARRESTI E 10 DENUNCE

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Smantellata una base operativa di spaccio ad Ostia Ponente, 2 arrestiEntrambe sono state arrestate e poste a disposizione della Magistratura. L'operato è stato poi convalidato il giorno seguente nelle aule di piazzale Clodio. msn.com