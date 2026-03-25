A Roma, tre persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di droga. Durante un'operazione, sono stati sequestrati più di due chili di sostanze stupefacenti in un appartamento situato nella zona della Romanina. L'indagine ha portato all'identificazione della base dello spaccio, gestita dagli arrestati.

È di tre arresti e oltre due chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove un appartamento è stato trasformato in base di stoccaggio per sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno ricostruito la filiera dello spaccio a partire dai movimenti sospetti di un uomo, portando all’individuazione di altri due complici, tutti italiani tra i 44 ed i 63 anni. La scoperta della base di stoccaggio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno notato i comportamenti sospetti di un uomo che si muoveva ripetutamente tra la strada e un edificio della zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, la base dello spaccio era in un appartamento alla Romanina: 3 arresti e 2 chili di droga sequestrati

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