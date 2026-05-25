Ossini torna a nuoto nello Stretto | Non solo sport ma inclusione sicurezza e tutela del Mediterraneo
Ossini ha nuotato nello Stretto, sottolineando che l’impresa rappresenta più di una semplice prova atletica, ma un gesto di inclusione, sicurezza e tutela del Mediterraneo. La traversata è stata presentata come un viaggio simbolico che unisce sport e rispetto per il mare, senza specificare dettagli sulla distanza o i partecipanti.
Non una semplice traversata tra due sponde, ma un viaggio simbolico tra sport, inclusione e rispetto del mare. Oggi Massimiliano Ossini tornerà ad attraversare a nuoto lo Stretto di Messina nella seconda edizione dell’iniziativa partita nel 2025 e diventata, nelle parole del conduttore Rai, “un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Ossini sfida lo Stretto: nuoto e solidarietà tra Sicilia e CalabriaUn nuotatore si prepara a attraversare lo Stretto di Messina, coinvolgendo anche atleti paralimpici.
Tajani: navi nello stretto di Hormuz solo con l’ok del ParlamentoIl ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non autorizzerà l’uso di navi nello stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento.
Si parla di: Traversata dello stretto a nuoto, la sfida bis di lunedì sarà trasmessa in diretta dalla Rai; Ossini sfida lo Stretto | nuoto e solidarietà tra Sicilia e Calabria.