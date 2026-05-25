Ossini torna a nuoto nello Stretto | Non solo sport ma inclusione sicurezza e tutela del Mediterraneo

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ossini ha nuotato nello Stretto, sottolineando che l’impresa rappresenta più di una semplice prova atletica, ma un gesto di inclusione, sicurezza e tutela del Mediterraneo. La traversata è stata presentata come un viaggio simbolico che unisce sport e rispetto per il mare, senza specificare dettagli sulla distanza o i partecipanti.

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Non una semplice traversata tra due sponde, ma un viaggio simbolico tra sport, inclusione e rispetto del mare. Oggi Massimiliano Ossini tornerà ad attraversare a nuoto lo Stretto di Messina nella seconda edizione dell’iniziativa partita nel 2025 e diventata, nelle parole del conduttore Rai, “un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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