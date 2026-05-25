Ossini torna a nuoto nello Stretto | Non solo sport ma inclusione sicurezza e tutela del Mediterraneo

Notizia in breve

Ossini ha nuotato nello Stretto, sottolineando che l’impresa rappresenta più di una semplice prova atletica, ma un gesto di inclusione, sicurezza e tutela del Mediterraneo. La traversata è stata presentata come un viaggio simbolico che unisce sport e rispetto per il mare, senza specificare dettagli sulla distanza o i partecipanti.