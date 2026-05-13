Tajani | navi nello stretto di Hormuz solo con l’ok del Parlamento
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non autorizzerà l’uso di navi nello stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento. La questione riguarda le tensioni nella regione e i possibili effetti sulla stabilità dei commerci marittimi. La crisi nello stretto ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori economici italiani, mentre si attendono dettagli sulle garanzie richieste all’Iran per riavviare i negoziati diplomatici.
? Domande chiave Come influirà la crisi nello stretto di Hormuz sull'economia italiana?. Quali garanzie deve fornire l'Iran per sbloccare i negoziati diplomatici?. Perché il ruolo della Cina è decisivo per la libertà marittima?. Come influirà la stabilità del Libano sulla sicurezza nel Golfo?.? In Breve Tajani ha discusso con Marco Rubio e Abbas Araghchi per mediare con Teheran.. Dialogo con Wang Yi a Pechino per coinvolgere la Cina nella stabilità regionale.. Incontro programmato con il ministro libanese Yousef Raggi per l'equilibrio mediorientale.. Interessi energetici e commerciali italiani legati alla sicurezza dello stretto di Hormuz.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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