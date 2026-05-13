Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non autorizzerà l’uso di navi nello stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento. La questione riguarda le tensioni nella regione e i possibili effetti sulla stabilità dei commerci marittimi. La crisi nello stretto ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori economici italiani, mentre si attendono dettagli sulle garanzie richieste all’Iran per riavviare i negoziati diplomatici.

? Domande chiave Come influirà la crisi nello stretto di Hormuz sull'economia italiana?. Quali garanzie deve fornire l'Iran per sbloccare i negoziati diplomatici?. Perché il ruolo della Cina è decisivo per la libertà marittima?. Come influirà la stabilità del Libano sulla sicurezza nel Golfo?.? In Breve Tajani ha discusso con Marco Rubio e Abbas Araghchi per mediare con Teheran.. Dialogo con Wang Yi a Pechino per coinvolgere la Cina nella stabilità regionale.. Incontro programmato con il ministro libanese Yousef Raggi per l'equilibrio mediorientale.. Interessi energetici e commerciali italiani legati alla sicurezza dello stretto di Hormuz.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: navi nello stretto di Hormuz solo con l’ok del Parlamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Iran, Tajani risponde a Trump “Non manderemo navi militari nello Stretto di Hormuz”“Noinon siamo coinvolti in operazioni militariper forzare la situazione delloStretto di Hormuz“.

Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in ParlamentoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero...

Temi più discussi: Crosetto: Avviciniamo due cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace. Tajani: Non chiediamo una nuova operazione; Tajani L’Europa è più reattiva, sanzioni ai coloni violenti. Ora stop al diritto di veto (Il Messaggero – Il Mattino- Il Gazzettino); Iran, Crosetto e Tajani alle Camere: Nessuna missione militare nello Stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento; Pressing degli alleati su Roma, navi in partenza per lo Stretto.

Sulla comparsata di Croseto e Tajani, mercoledì in Parlamento, #LaRepublique : le opposizioni pretendono Non vedrei la difficoltà. x.com

Guerra Iran, Tajani: per navi a Hormuz serve ok del Parlamento. Poi cita Trump sulla posizione dell’Italia nel conflittoIl momento è complesso, e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. È un appello che voglio rinnovare anche in questo passaggio. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, ... strettoweb.com

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere: «Nessuna missione militare nello Stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento»L’informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa alle Camere: nessuna missione militare nel Golfo senza tregua e voto del Parlamento. Il governo intanto lavora a misure cautelari: in movimento d ... milanofinanza.it