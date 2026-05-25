Osimo in scioltezza In semifinale Bardolino
Osimo ha vinto la seconda partita contro la squadra avversaria, confermando la qualificazione alle semifinali playoff per la serie A3. La partita si è conclusa con i seguenti parziali: 23-25, 20-25, 25-23 e 18-25. La squadra ha ottenuto due vittorie complessive, dopo aver già vinto la prima gara. La partita è stata arbitrata dagli ufficiali Salaris e Bruno.
Arredopark dual caselle 1 la nef re salmone osimo 3 Parziali: 23-25 20-25 25-23 18-25 Arbitri: Salaris e Bruno Osimo vince anche gara2 e centra l’importantissimo obiettivo di raggiungere la semifinale playoff per l’A3. I quarti di finale La Nef li archivia lasciando solo un set a Caselle. Anche al ritorno dunque una bella affermazione. Dopo la vittoria netta dell’andata, al PalaBellini, ieri gli osimani si piegano solo nel terzo set, peraltro ininfluente ai fini della qualificazione visto che ai ragazzi di coach Giacomo Giganti bastava vincere due parziali per approdare al turno successivo degli spareggi promozione. Missione compiuta da Osimo nella veronese Sommacampagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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