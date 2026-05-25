osimo in scioltezza in semifinale bardolino

Notizia in breve

Osimo ha vinto la seconda partita contro la squadra avversaria, confermando la qualificazione alle semifinali playoff per la serie A3. La partita si è conclusa con i seguenti parziali: 23-25, 20-25, 25-23 e 18-25. La squadra ha ottenuto due vittorie complessive, dopo aver già vinto la prima gara. La partita è stata arbitrata dagli ufficiali Salaris e Bruno.