Nel girone B di Prima Categoria si preparano due incontri di rilievo, con l’Olimpia Marzocca che affronterà la Passatempese e la capolista Fc Osimo che ospiterà la Real Cameranese. Le due partite si disputano a Osimo Stazione e a Senigallia, vedendo fronteggiarsi formazioni che occupano posizioni di vertice nella classifica. Gli incontri sono programmati nel contesto di un turno che promette spettacolo e battaglie per le prime posizioni.

A Osimo Stazione e a Senigallia scontri d’alta classifica nel girone B di Prima Categoria. Il programma. Prima Categoria, 26esima giornata, ore 16. GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Passatempese (ore 14), Pietralacroce-Borgo Minonna (ore 14:30), Argignano-Le Torri Castelplanio, FC Osimo-Real Cameranese (ore 15), Borghetto-Staffolo, Castelbellino-Cingolana, Cupramontana-Castelleonese. Domani: Filottranese-Barbara Monserra. Classifica: FC Osimo 61; Borghetto 51; Olimpia Marzocca 45; Passatempese 43; Real Cameranese 39; Filottranese 36; Borgo Minonna 35; Pietralacroce 34; Castelleonese 33; Staffolo 31; Le Torri Castelplanio 28; Argignano e Castelbellino 22; Cingolana e Cupramontana 19; Barbara Monserra 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: l’Olimpia Marzocca se la vedrà con la Passatempese, la capolista Fc Osimo ospita un’arcigna Real Cameranese. Scontri d’alta classifica a Osimo Stazione e Senigallia

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Nel girone B squadra di Manisera può salire in Promozione con una vittoria sulla FCD Real Cameranese e un ko del S.S.D. Borghetto 1972 contro lo SSD Staffolo. Antipasto di play-off al "Bianchelli" tra U.S. Olimpia Marzocca e APD Passatempese 1968, ASD - facebook.com facebook